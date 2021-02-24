Набережная Карповки в Петербурге встала в жесткую пробку днем 24 февраля

Движение на набережной Карповки встало из-за криво припаркованного автомобиля Фото: СОЦСЕТИ

На набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге произошел коллапс днем в среду, 24 февраля 2021 года. Движение от Геслеровского моста вплоть до Петропавловской улицы полностью встало. Всему причиной недобросовестный водитель, который криво припарковал свой автомобиль и перекрыл поезд трамваям и машинам. На это автомобилисты пожаловались в социальной сети.

- ДТП не произошло, но трамвай номер 40 проехать не может по набережной реки Карповки, красавец припарковался одним из колес на трамвайных путях, - рассказали автомобилисты.

Затор на набережной наблюдается уже почти час. Ситуацию усложняет еще большое количество снега.

- Там постоянно это геморрой из-за таких "водятлов". Поставить знаки "остановка запрещена" и все, и дежурный эвакуатор с ДПСником за углом. Два-три дня и там будет автобан, - предложил один из петербуржцев.