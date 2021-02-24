Труба водоснабжения рухнула на фуру в Петербурге

Труба водоснабжения рухнула на фуру и перекрыла движение по Гаражному проезду в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В среду, 24 февраля 2021 года, пробки в Санкт-Петербурге собираются не только из-за кучи снега на дорогах. В Гаражном переезде труба водоснабжения неожиданно рухнула прямо на фуру. Водителю грузовика повезло, так как труба оказалась ровно между кабиной и грузовой частью. Сейчас движение по переезду полностью перекрыто. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

- Интересно, это она сразу так удачно между кабиной и хвостом прилегла? - удивился один из пользователей сети.

По предварительным данным, пострадавших в инциденте нет. Однако все машины встали, так как проехать под трубой нет возможности. Причина по которой рухнула труба пока не известно. Одна из версий - фура задела трубу при попытке проехать.

На 17 часов движения по всему Гаражному проезду нет в обе стороны. Автомобилистам рекомендуют искать другие пусти обхода.