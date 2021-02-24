Бухгалтера администрации Московского района Петербурга подозревают в краже 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге бывший бухгалтер администрации Московского района подозревается в мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге бывший бухгалтер администрации Московского района подозревается в краже 2 миллионов рублей. В среду, 24 февраля 2021 года, следственный комитет возбудил уголовное дело на 52-летнюю женщину по статье о мошенничестве.

- Согласно следствию, с 2018 по 2020 год, будучи бухгалтером отдела учета расчетов по заработной плате СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия Администрации Московского района Санкт-Петербурга" женщина внесла в реестры перечисляемой сотрудникам одного из детско-юношеских центров заработной платы, заведомо ложные сведения о необходимости начисления денежных средств на подконтрольное ей лицо, - рассказали в комитете.

Так, недобросовестная бухгалтер вывела более 2 миллионов рублей.

На данный момент женщине уже избрана мера пресечения, в ближайшее время ей предъявят обвинение. Расследование продолжается.