9-балльные пробки сковали Петербург вечером 24 февраля

Петербург сковали 9-балльные пробки вечером 24 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Весь день в среду, 24 февраля 2021 года, движение в Санкт-Петербурге было очень сложным. С самого утра автомобилисты, добираясь на работу, стояли в 8-балльных пробках, после затор чуть спал до 6 баллов, а к 18 часам дня ситуация снова ухудшилась до 9 баллов. Северная столица встала намертво.

- В Санкт-Петербурге 9 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 4 баллов, - сообщает сервис "Яндекс".

Самая длинная и сложная пробка на данный момент наблюдается в центре: стоят улица Декабристов, набережная реки Пряжки, Лоцманская улица, набережная реки Фонтанки, от Вознесенского проспекта до Невского проспекта. В пробке длиной 6,8 километров можно потерять 1 час 25 минут.

Также очень затрудненное движение на Московском шоссе от КАД до поворота к заводу Foxconn. Пробка порядка 5 километров.

Еще один "лидер" на Витебском проспекте от улицы Орджоникидзе до Пушкинской улицы. Там пробка тоже порядка 4,7 километров.