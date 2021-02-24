Суды Петербурга оправдали лишь 2% задержанных участников незаконных акций протеста

Суды Петербурга опубликовали статистику о судьбе задержанных участников трех незаконных акций протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суды Санкт-Петербурга отчитались по статистике административных дел, составленных на участников трех несанкционированных акций протеста, которые прошли в Северной столице 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным на 24 февраля 2021 года, судьи рассмотрели 1335 протоколов из поступивших 1659. Протестующим вменяли нарушение общественного порядка.

Прекращено лишь 1,8% административных производств по той или иной причине. Например, в отношении почти слепого инвалида, который, как установили в суде, случайно оказался в эпицентре незаконной акции.

- Кроме этого суды вернули составителям 139 дел из 1335. Также в Санкт-Петербургский городской суд для пересмотра поступило 88 дел. Без изменений оставлено 45 постановлений. Пять отменили с возвращением на новое рассмотрение. Изменили тоже пять. Возвращено без рассмотрения в районные суды - 6. Кроме того, прекращено производство по 5 жалобам, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.