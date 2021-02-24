Петербуржцам будут чаще напоминать о телефонных мошенниках

Смольный усилит профилактику телефонного мошенничества. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга усилят профилактику телефонного мошенничества. Для этого горожанам, в том числе пожилым жителям, будут чаще напоминать, что не стоит верить на слово различным лжебанкирам. Данная мера – реакция на рост количества преступлений в сфере IT в Северной столице. Правда, о формах информирования населения пока не сообщается.

По словам губернатора, профилактика поможет петербуржцам разоблачать мошенников и сохранить свои деньги.

- Сегодня очень важно научить людей распознавать преступные схемы. Это, в том числе и продажа биологически активных добавок по несусветным ценам. В первую очередь, необходимо защитить пожилых людей. Нужно повышать финансовую грамотность горожан, чтобы избавиться от навязывания ненужных продуктов и услуг, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

За примерами тех, кто попал на уловку мошенников, далеко ходить не нужно - «Комсомолка» почти каждый день сообщает о таких происшествиях. Пару дней назад доверчивая блокадница 10 раз подряд отдала аферистам сбережения на общую сумму в 1 млн рублей.