Смольный проверил работу фуд-кортов в ТЦ на соответствие коронавирусным правилам

Сотрудники КРТИ проверили соблюдение коронавирусных правил в открывшихся в ТЦ фуд-кортах и фуд-плейсах. Фото: Смольный

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга нагрянули с проверкой в 20 торговых центров, чтобы проинспектировать открывшиеся фуд-корты. Напомним, ресторанные дворики и фуд-плейсы вновь работают в ТЦ Северной столицы после отмены соответствующих ограничений по коронавирусу. Проверки в итоге показали, что совесть фуд-кортов в 9 районах города абсолютно чиста. Чего не скажешь о традиционном общепите.

К проверенным фуд-кортам было не придраться. Фото: Смольный

- Все фуд-корты выполняют основное требование – в них одновременно используют не более 50% столов. А в 140 объектах общепита, обслуживающих посетителей в общих залах, нарушения выявили в двух случаях. Претензии касаются отсутствия QR-кода и средств индивидуальной защиты у работников в ресторанных двориках на улице Коллонтай и на Заневском проспекте, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что нарушителей планируют привлечь к административной ответственности.