В Петербурге сохраняется тренд на снижение распространения коронавируса

В Петербурге вновь снизилось число больных коронавирусом и госпитализаций. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты из Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 констатируют тренд на снижение распространения коронавируса в Санкт-Петербурге. Статистика подтверждает слова специалистов – число больных инфекцией уменьшилось почти на 75% по сравнению с прошлой средой. Радует и снижение количества госпитализаций зараженных пациентов и больных пневмонией – почти на 40% за неделю.

- При этом число выздоровевших за сутки уменьшилось на 48,30% - 17 февраля таковых было 2882, а 24-го – 1490. Сокращение регистрации новых случаев заболевания и госпитализаций в значительной степени обусловлено тем, что вторник 17.02.2021 был будним днем, а вторник 23.02.2021 - выходным. В выходные дни за медпомощью всегда обращается меньше людей, чем в будни, - поясняют в Межведомственном совете.

Эксперты добавляют, что стихание второй волны пандемии в городе напрямую зависит от петербуржцев, в том числе от вакцинации горожан.