МЧС предупреждает о сильном тумане к ночи 24 февраля в Ленобласти

Туман нагрянул в Ленобласть к ночи 24 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти еще одно погодное ненастье – МЧС предупреждает о тумане, который накрыл регион к ночи 24 февраля 2021 года. Напомним, что в следующий день, четверг, жителям области придется еще хуже из-за сильного снега, дождя и гололеда. Более того, температура грозит подняться до четырех градусов тепла. Но пока спасатели больше переживают из-за тумана.

- Вечером 24 февраля повышается вероятность возникновения ДТП. Лучше всего отменить поездку в таких условиях. Если же такой возможности нет, то следует значительно снизить скорость автомобиля. Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - напоминают в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Ранее «Комсомолка» выяснила, как метеочувствительным жителям Петербурга и 47-го региона лучше всего спастись от перепадов давления из-за температурных «шалостей» природы.