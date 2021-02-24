Почти 220 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

В Смольном рассказали о числе вакцинированных от коронавируса на 24 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 24 февраля 2021 года, в Санкт-Петербурге привились от коронавируса уже 219 125 человек. При этом полный цикл вакцинации прошли только 72 019 горожан, то есть им вкололи два компонента. Эксперты из Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном по-прежнему считают прививочную кампанию лучшим средством для снижения второй волны инфекции.

- За прошедшие сутки первично привились 1 741 человек, вторично – 3 502. Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 348 542 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в прививочные пункты. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент достигает 99 912 комплектов, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета.

Напомним, в Северной столице открыли прививочные пункты от COVID-19 в пяти торговых центрах. Журналист «Комсомолки» проверил, в чем отличия новых центров вакцинации от привычных.