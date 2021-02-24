Сильный туман нагрянет 25 февраля в Санкт-Петербург

МЧС предупреждает о тумане 25 февраля в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вслед за резким потеплением 25 февраля в Санкт-Петербург нагрянет сильный туман. МЧС выпустило соответствующее предупреждение, предназначенное для водителей и пешеходов. Если коротко, то автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и двигаться даже медленнее допустимого, а гуляющим по краю проезжей части гражданам советуют иметь на одежде светоотражающие элементы.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает – по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 февраля в городе ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - предупреждают в пресс-службе спасателей.

Если кто-то пропустил, то за день в Северной столице потеплело больше, чем на 10 градусов. Метеочувствительным петербуржцам придется терпеть температурные качели минимум полторы недели. В Ленобласти, к слову, ситуация схожая – туман, гололед, снегопад и дождь.