Суд Петербурга взыскал с юристов почти 17 млн рублей за проигрыш дела компании Erich Krause

16,8 млн рублей лишились юристы, нанятые компанией АО «Эрих Краузе Финланд», за проигранное дело в Арбитражном суде. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петроградский районный суд взыскал с трех юристов 16,8 млн рублей за проигранное дело крупной компании Erich Krause, выпускающей канцтовары. Сыр-бор в том, что ранее известная фирма под видом оплаты рекламы в телепередаче «Своя игра» вывела в офшор около 300 миллионов рублей. Компания подала жалобу на факт налогового правонарушения в Арбитражный суд и заручилась помощью адвокатов. Эти юристы заключили с Erich Krause договор, согласно которому в нем прописывалась круглая сумма гонорара за выигрыш дела. Но жалобу в итоге оставили без удовлетворения.

- По мнению истца, неотработанный аванс, 17 850 000 рублей, подлежал возврату не позднее 28 февраля 2020 года. Между тем ответчики в установленный срок деньги не вернули в полном объеме, возвратив в период с 10.06.2020 года по 03.08.2020 года только 1,5 млн рублей, - рассказывают подробности истории в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Юристы же ссылались на то, что хотели продолжать представлять интересы компании и даже подготовили новую жалобу – уже в Верховный суд РФ.