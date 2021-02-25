24 здания остались без отопления и горячей воды из-за прорыва трубы в центре Петербурга

В центре Петербурга прорвало трубу, без отопления и горячей воды на сутки остались 24 здания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На 9-й Советской улице в Петербурге у дома 4-6 прорвало трубу. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Центрального района, с 22:00 без горячей воды и отопления остались 24 здания. Рабочие «Теплосети» уже прибыли на проезжую часть, откуда выходит пар, и начали устранять дефект. Все меры безопасности обеспечены, как говорят в учреждении.

- Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».

Окончание ремонта запланировано на 19:00 25 февраля. При этом в местной администрации называют другие сроки – 18:00. В общем, раньше вечера тепло не вернется в дома.