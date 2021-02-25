Матч «Зенита» с «Ростовом» обслужит бригада арбитра Алексея Матюнина

Назван главный судья матча "Зенита" с "Ростовом". Фото: ФК "Зенит"

Стало известно, что субботний матч «Зенита» против «Ростова» в рамках очередного тура чемпионата России сезона 2020/2021 обслужит бригада Алексея Матюнина. Напомним, игра станет первой для сине-бело-голубых в РПЛ после зимней паузы. Ранее зенитовцы провели разве что кубковый матч с «Арсеналом», который проиграли со счетом 1:2, вследствие чего вылетели из турнира. Но в чемпионате России у петербургского клуба есть все шансы вновь взять золотые медали.

- Матч «Зенит» - «Ростов» обслужит Алексей Матюнин с ассистентами Владимиром Миневичем, Денисом Березновым и резервным судьей Владимиром Сельдяковым. Главным судьей VAR назначен Виталий Мешков с ассистентом Николаем Ереминым, - передает пресс-служба «Зенита».

К слову, при судействе Матюнина петербуржцы проигрывали только три раза, столько же играли вничью и одержали восемь побед. Начало домашнего матча с «Ростовом» назначено на 16:30, 27 февраля.