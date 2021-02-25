Погода в Санкт-Петербурге: 25 февраля 2021 года будет туманно, дождливо и тепло

"КП" узнала о погоде в Санкт-Петербурге на 25 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на четверг, 25 февраля 2021 года. Забегая вперед, одно ненастье сменится другим. Во-первых, спасатели МЧС предупреждают горожан о сильном тумане. Водителям советуют снизить скорость, а пассажирам – прицепить к одежде светоотражающие элементы, если придется идти по краю проезжей части.

Во-вторых, в Северной столице потеплеет, и это не считая февральского дождичка с гололедом.

- 25 февраля ожидаются ночью небольшие, а местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшой дождь. В отдельных районах прогнозируются туман и слабый гололед. Ветер ночью южный, переходящий к западному, днем западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 2 градусов, днем от +2 до +4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что метеочувствительным петербуржцам придется терпеть температурные качели примерно полторы недели.