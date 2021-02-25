Смольный рассказал, кто может использовать «Санкт-Петербург» в названии

Не каждая фирма имеет право козырять именем Петербурга в названии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга выпустили специальную брошюру, в которой рассказали кто и как может использовать имя города в своем названии. Это сделано для того, чтобы правила понимали сами бизнесмены, а недобросовестные коммерсанты не могли делать вид, маскируясь под государственное предприятие.

- Разрешение на включение в название наименования «Санкт-Петербург» и словосочетаний на его основе не требуется органам государственной власти и местного самоуправления, госучреждениям Петербурга и унитарным предприятиям, организациям, учредителем которых является город и организациям, уже имеющим «Санкт-Петербург» своем названии, - говорится в тексте брошюры.

Все остальные юридические лица обязаны запрашивать подобное разрешение. Но его в любом случае дадут не всем. Получить такое право могут крупные налогоплательщики с годовой выручкой более 10 млрд рублей в год; организации, имеющие филиалы в 10 и более регионах России; крупные экспортеры с выручкой от экспорта не менее 70%; профессиональные спортивные клубы; цирковые, театральные и творческие коллективы; общественные организации.