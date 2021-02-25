Водитель BMW, обстрелявший иномарку на Кантемировском мосту, получил два уголовных дела

Стрелку из BMW грозит до пяти лет за решеткой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские полицейские нашли и задержали агрессивного водителя BMW, который днем 31 января обстрелял соседнюю иномарку на Кантемировском мосту. «Хозяину жизни» не понравилась манера езды другого автомобилиста и он пустил в ход пневматический пистолет.

- Полицейскими было установлено, что в ходе дорожного конфликта на Кантемировском мосту неустановленный водитель автомобиля BMW318I из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов по автомобилю «Рено Сандеро Степвэй», повредив заднее стекло. Материальный ущерб составил 6 200 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тем же вечером полицейские нашли стрелка и задержали. Им оказался безработный 29-летний мужчина, житель Петербурга.

А позднее в отношении BMW возбудили два уголовных дела по статьям «умышленное повреждение чужого имущества» и «хулиганство». Буйному автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы.