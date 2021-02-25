Пробки в 7 баллов отмечены утром 25 февраля в Петербурге

Пробки 25 февраля оказались не такими сильными, как накануне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередными серьезными пробкам отметился утренний час пик в Петербурга. Правда, в четверг заторы оказались не такими сильными, как в среду, когда было восемь баллов утром и девять вечером.

25 февраля максимальная загрузка дорог составила семь баллов по оценке сервиса Яндекс. Карты. Впрочем, пиковые заторы продержались недолго и уже к 9:15 утра пробки вернулись к обычным шести баллам. По всей вероятности, многие водители, вспомнив вчерашний день, решили поехать на работу на общественном транспорте.

Что касается пробок, то самые проблемные места все те же: Приморское шоссе и Приморский проспект в сторону Ушаковской развязки; Колломяжский проспект в сторону Черной речки; Новосибирская улица к Торжковской.

Стоит ЗСД от Богатырского проспекта до съезда на набережную Макарова. Плотно на набережной Кутузова у Троикого моста. Проблемы на Обводном канале в сторону Боровой улицы. Очень плотно на Дальневосточном и Новочерскасском проспектах в сторону метро «Новочеркасская».

КАД в заторе от Мурманского шоссе к Вантовому мосту и традиционно плохо едет район вокруг Володарского моста.