Число обследований на коронавирус в Петербурге выросло за сутки

Еще 11,6 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает улучшаться. С начала февраля новых заболевших каждый день все меньше, а в последние три дня и вовсе регистрируется менее 1 тысячи случаев. Также после длинных праздничных выходных немного выросло число обследований на COVID-19. По данным Смольного на четверг, 25 февраля 2021 года, за последние сутки тесты сдали более 11,6 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11623 человека. С начала октября 173556 человек получили гуманитарную помощь, - рассказали в администрации Северной столицы.

Смольный связывает снижение числа новых заболевших в городе в том числе с активной вакцинацией населения. Так, на 24 февраля уже почти 220 тысяч петербуржцев привились от коронавируса. За прошедшие сутки первично привились 1 741 человек, вторично – 3 502.