Петербуржцы считают, что коммунальщики хорошо убирают снег

Удивительно, но половина петербуржцев довольна уборкой города от снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очевидное-невероятное: Петербург вошел в топ-3 городов России, в которых жители более всего удовлетворены работой коммунальных служб. Речь идет об уборке снега, которого в нынешнем году предостаточно.

- С уборкой снега лучше всего справляются коммунальщики Тюмени, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, хуже всего — Ярославля и Рязани, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob, специалисты которого опросили 19 тысяч человек в разных городах России.

В Санкт-Петербурге в частности на вопросы ответили 1500 горожан. Согласно их ответам, 10% полностью довольны уборкой города от снега. Еще 38% «скорее довольны». То есть положительную оценку коммунальным и дорожным службам в сумме поставили 48% петербуржцев.

При этом даже довольные горожане отмечали, что на улицах «многовато песка» и слишком много соли.

Отметим, что далеко не все жители Северной столицы согласны с хорошей уборкой улиц. К примеру, на Петроградской набережной люди жалуются на стену из снега. А утром по городу было невозможно пройти из-за скользких тротуаров.