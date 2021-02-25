За сутки 911 человек заболели и 2301 выздоровели от коонавируса в Петербурге на 25 февраля

Еще 911 человек заразились коронавирусом в Петербурге на 25 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по коронавирусу представил свежие данные на утро четверга, 25 февраля 2021 года. Так, в Санкт-Петербурге продолжает наблюдаться стабильная ситуация. За последние сутки в городе выявили еще 911 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с днем ранее рост совсем небольшой, на 0,2 процента.

- За все время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 364 340 человек, из них выздоровели 293 504 (+ 2301 за последние сутки) и умерли 10 960 (+48 за сутки), - рассказали в оперативном штабе.

Напомним, что накануне в Петербурге открылись пункты вакцинации в торговых центрах. Это сделано для того, чтобы сделать прививку было еще удобнее и доступнее. Сейчас такая возможность есть в пяти ТЦ.

Также за все время в городе уже привились порядка 220 тысяч человек. Полный цикл вакцинации прошли пока 72 тысячи петербуржцев.