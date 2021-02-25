Два бородача угнали «Лексус» у петербуржца при продаже машины

Полиция ищет бородатых угонщиков элитной иномарки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга ищет двух грабителей, которые угнали «Лексус» у жителя Санкт-Петербурга. Элитную иномарку бородачи умыкнули со стоянки супермаркета, куда продавец пригнал машину, чтобы показать ее потенциальным покупателям.

- 24 февраля поступило сообщение от мужчины 1987 года рождения, риэлтора о том, что с парковки магазина «Лента» (улица Савушкина, 112) неизвестный преступник, представившись покупателем, под предлогом проверить ходовые качества, открыто похитил автомобиль «Лексус» белого цвета, 2018 года выпуска, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

По словам мужчины, машины была на казахстанских номерах и принадлежала его другу по имени Остап. Угонщиков, похожих на уроженцев Кавказа, было двое. Оба одеты в спортивные костюмы. Один уехал на «Лексусе», а второй скрылся на черном «Мерседесе». Как позднее выяснили полицейские, номера на нем стояли от «Лады», сданной в утиль и переданные жителю Воркуты.

Сейчас грабителей и угнанную машину ищут, ущерб устанавливается.