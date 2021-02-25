Полиция задержала банду лже-коммунальщиков в Петербурге

Задержаны лжекоммунальщики, промышлявшие преступлениями в отношении пожилых людей в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга поймала банду лже-коммунальщиков, которые обворовывали пенсионеров в городе и Ленинградской области. Первая "зацепка" появилась 14 февраля 2021 года, когда в отдел МВД Колпинского района обратился 94-летний местный житель. Он рассказал, что в нему пришли двое мужчин и женщина под видом специалистов якобы для проверки счетчиков проникли в его квартиру и украли 10 тысяч рублей.

- Полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемых - двух мужчин и женщину в возрасте от 26 до 32 лет. Оказалось, что на их счету как минимум еще четыре подобных эпизода, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

У полиции есть основания полагать, что злоумышленники причастны к десяткам аналогичных преступлений как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Во время обысков у них нашли поддельные удостоверения, буклеты и бланки управляющих компаний.

Все трое подозреваемых заключены под стражу. Полиция просит обращаться по телефонам 02 или 112, если кто-то еще пострадал от действий этих мошенников.