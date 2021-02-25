Обыски по делу о мошенничестве с городской недвижимостью на 300 млн рублей проходят в Петербурге

Полиция проводит обыски по делу о хищении городской недвижимости. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утро 25 февраля в Петербурге началось с масштабной серии обысков. Сотрудники Управления экономической безопасности и следователи Главка МВД пришли по 15 адресам разных коммерческих фирм. Причиной визита стало дело о мошенничестве с недвижимостью, находящейся в городской собственности.

По данным источника «КП-Петербург», сумма претензий составляет около 300 миллионов рублей. Именно на такую сумму мошенники увели площади у Смольного. Кто и как это сделал, сейчас выясняет следствие.

В поле зрения оперативников попали пять адресов в исторических районах города. Именно здесь располагалась недвижимость, перешедшая в собственность злоумышленников. По данным следствия, сделки оформлялись на подставных лиц, а бумаги комитетов Смольного просто подделывались.

Точный размах мошенничества пока неизвестен, его установит следствие.