ЗСД Петербурга затопило утром 25 февраля 2021 года

ЗСД превратился в реку утром 25 февраля Фото: принтскрин видео.

Утром 25 февраля 2021 года Санкт-Петербург подтвердил свой статус Северной Венеции. Из-за резкого потепления все сугробы растаяли и город буквально поплыл - дороги стали реками, дворы морями. Сложная ситуация образовалась даже на платном ЗСД, на что пожаловались автомобилисты в социальной сети.

- Море, море - мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных. Съезд на Ваську с ЗСД, - спели автомобилисты.

Платная дорога действительно стала морем. Проезжающие по трассе автомобили разгоняли волны, "обмывая" друг друга.

- Нытики, халявная мойка. После соли и реагентов самое то, - возмутился один из комментаторов в социальной сети. Однако другие заметили, что это вода и состоит из реагентов и соли.

Также горожане жалуются на то, что кроме воды проходу мешает сильный гололед. Дойти до работы и не упасть - оказался настоящий утренний квест.