Смольный опубликовал список улиц, откуда вывезут снег 25 февраля 2021 года в Петербурге

Смольный опубликовал график вывоза снега с улиц Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

После сильных снегопадов в Санкт-Петербург резко пришло потепление. Однако, чтобы город совсем не затопило тающими сугробами, коммунальщики ведут активную работу по уборке. Так, Смольный опубликовал список улиц, откуда 25 февраля 2021 года будут вывозить снег.

- Накануне в ходе оперативного совещания вице-губернатор Николай Бондаренко поручил дорожным предприятиям и комитету по благоустройству при составлении планов работы в приоритет поставить узкие улицы с уже сформированными под вывоз снежными массами, - рассказали в Смольном.

Вчера дорожные предприятия вывезли сверх плана снег с 327 локаций из 428 участков, где были сформированы большие сугробы. Двое суток назад было вывезено 45,6 тысяч кубических метров снега, на следующие сутки – 47 тысяч кубических метров осадков, за прошедшие 24 часа – еще более 57 тысяч тонн снега.

Ознакомиться со списком улиц, где сегодня пройдет уборка снега, можно по ссылке.