Человек погиб при пожаре в Приморском районе Петербурга

Мужчина погиб при пожаре в ЖК на Арцеуловской аллее. Фото: vk.com/nasha_kamenka

Человек погиб утром 25 февраля при пожаре в крупном жилом комплексе, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга. Вызов с сообщением о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 11:12.

- По адресу: Арцеуловская аллея, дом 23 корпус 1, на 3-м этаже разноуровнего жилого дома (12-20 этажей) в квартире студии, площадью 20 кв. метров горела обстановка, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

К моменту прибытия пожарных, студия полыхала по всех площади. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 14 человек и достаточно быстро справились с огнем. В 11:40 пламя было локализовано. Но при разборе завалов на месте пожара было обнаружено тело погибшего.

Им оказался живший здесь 39-летний мужчина. Сейчас на месте трагедии работают дознаватели, они и будут устанавливать причины смертельного инцидента.