Медикам Петербурга продлили выплаты за работу с коронавирусными пациентами

В 2021 году социальная поддержка медиков Петербурга сохранится Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году дополнительные выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами в Санкт-Петербурге сохранятся. Об этом в четверг, 25 февраля 2021 года, рассказали в Смольном.

- В период пандемии медицинские работники приняли на себя основной удар. Было принято решение о единовременных выплатах тем, кто пострадал при оказании помощи больным с коронавирусом, - отметил губернатор города Александр Беглов.

В минувшем году выплаты получили11178 работников системы здравоохранения на сумму более 3,35 млрд рублей. Также была оказана поддержка семьям 37 погибших работников на сумму 37 млн рублей.

- Пандемия не закончилась. Врачи и медсестры по-прежнему лечат больных с ковидом. Многие рискуют здоровьем и жизнью. Мы должны сохранить систему социальной поддержки пострадавших медицинских работников, - подчеркнул губернатор.

В 2021 году порядок предоставления и размер выплат останутся прежними: пострадавшим работникам - 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности – 500 тысяч рублей, членам семьи в случае смерти медработника – 1 млн руб.