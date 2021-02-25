Более 57 тысяч тонн снега вывезли из Петербурга за сутки

С петербургских дорог вывезли более 124 тысяч кубометров снега Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге последние дни большие перепады погоды. С 21 по 23 февраля 2021 года шел сильный снегопад, а 25 февраля из-за потепления все потекло. Так, накануне коммунальщики вывезли из города более 57 тысяч тонн снега.

- Так, двое суток назад было вывезено 45,6 тысяч кубических метров снега, на следующие сутки – 47 тысяч кубических метров осадков, за прошедшие 24 часа – еще более 57 тысяч тонн снега, - отметили в Смольном.

Напомним, что за минувшие выходные в Петербурге выпало 33 сантиметра снега. С учетом площади уборки, за которую отвечают дорожные предприятия комитета по благоустройству, объем такого снежного покрова составляет 20 миллионов кубометров снега.

Сегодня несмотря на оттепель работы по уборке снега продолжаются. Задействовано 214 погрузчиков и 275 самосвалов. Частота ходок загруженных автомобилей зависит от городского трафика.