Проект туристического кластера в Кронштадте утвердили в Смольном

В Кронштадте появится военно-морской музей. Фото: предоставлено "КП"

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки и межевания туристическо-рекреационного кластера, который появится в Кронштадте. Согласно планам, город и несколько фортов должны полностью преобразиться, став новым местом притяжения.

- Этот кластер даст новый импульс развитию Кронштадта. Повысится качество городской среды. Жители получат новые рабочие места, появится новое место притяжения для туристов, - отметил губернатор Александр Беглов. - Документация по планировке территории прошла необходимые общественные обсуждения. Местные жители поддержали проект.

Сам туристический кластер разместится на острове Котлин, на котором и стоит Кронштадт, а также на фортах «Александр I», «Петр I» и «Кроншлот». Согласно проекту, здесь будут созданы: военно-морской музей с конгрессно-выставочным центром, научные центры, кинотеатр, океанариум.

Для размещения гостей появится гостиница. Кроме того в Кронштадте будет построено несколько жилых домов, школа-лицей на 550 мест и два детских сада. А для решения транспортных проблем реконструируют развязку с КАД и расширят въезд в город по Кронштадтскому и Цитательскому шоссе.