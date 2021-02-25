Более 170 пьяных водителей поймали в Петербурге в февральские праздники

За выходные в Петербурге и области полицейские проверили почти 1,8 тысяч водителей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На февральских праздниках сотрудники полиции устроили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рейды по поимке пьяных водителей. Три ночи подряд с 20 по 23 февраля 2021 года правоохранители проверили почти 1,8 тысяч автомобилистов. Большинство из них оказались добросовестными, но были и те, кто решил сесть за руль подшофе.

- Основная цель мероприятий – сокращение трагических последствий аварий, поскольку опьянение является одним из главных факторов дорожно-транспортных происшествий, - пояснили в главном управлении МВД по Петербургу и области.

За три ночи стражи порядка поймали более 170 водителей, которые были в алкогольном или наркотическом опьянении. При этом порядка 80 из них отказались проходить медицинское освидетельствование. Также среди нарушителей 28 уже привлекались к административной ответственности за езду в пьяном виде. На них возбудили уголовное дела.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении - штраф до 50 тысяч и лишение прав на 3 года.