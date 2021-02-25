Туман и сильный ветер ждут Ленобласть 26 февраля

Ветер и туман накроют Ленобласть 26 февраля Фото: Лилия КОЗЛОВА

Вместе с потепление в Ленинградскую область пришли и туманы. Утром в пятницу, 26 февраля 2021 года, в регионе будет плохая видимость. Ко всему этому добавится сильный ветер, что усложнит ходьбу местных жителей по гололеду.

- В пятницу в область будет облачная погода. Осадки, местами небольшие в виде дождя и мокрого снега. В начале ночи местами туман, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью ветер будет теплый, южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Днем усилится и сменит направление на северо-западный до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от минус 1 до плюс 4 градусов.

А 28 февраля в регион вернется мокрый снег. В такую погоду автомобилистам надо будет быть осторожнее и внимательнее на дорогах, чтоб не попасть в ДТП.