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За плохую уборку Петербурга от снега ГАТИ начислила штрафов почти на 1,5 миллиона рублей

Инспекторы нашли 61 нарушение
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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За нарушения при уборке снега начислили 1,5 миллиона рублей штрафов.

За нарушения при уборке снега начислили 1,5 миллиона рублей штрафов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) начислила почти полтора миллиона рублей штрафов за плохую уборку города от снега. Речь идет о кровлях зданий, с которых должны сбивать наледь и скидывать снежный покров, а также о придомовых территориях.

- Нарушения требований к зимней уборке были выявлены на кровлях 44 нежилых зданий, 27 из них были оперативно устранены. Также было зафиксировано 62 нарушения уборки территорий, лишь четыре из которых были оперативно приведены в порядок, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Кроме того, было зафиксировано 61 нарушение при уборке производственных зон. Всего по выявленным фактам возбуждено 92 административных дела. 35 из них уже рассмотрены, ответственным лицам назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 1 миллион 460 тысяч рублей.

Напомним, что Петербург попал в тройку городов России, где лучше всего обстоит дело с уборкой снега.