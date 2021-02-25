Жене расчлененного рэпера Марине Кохал продлили арест

Петербургский суд продлил арест Марине Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 25 февраля 2021 года, провел очередное заседание по делу расчлененного рэпера Энди Картрайта. Обвиняемой в убийстве супруга Марине Кохал продлили арест до конца апреля.

- Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Расследование дела об убийстве рэпера все еще продолжается. Кохал останется под стражей до 30 апреля 2021 года.

Напомним, что музыкант Александр Юшко был убит 24 июля 2020 года. По версии следствия, его жена марина Кохал ввела ему инъекцию инсулина, от чего тот скончался. После женщина расчленила труп, а полиции заявила, что рэпер умер сам. Она лишь хотела представить все так, словно он исчез, чтобы "не порочить его доброе имя".

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