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Петербургский ЗакС поддержал поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Председатель парламента прокомментировал новый законопроект
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Вячеслав Макаров поддержал поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Вячеслав Макаров поддержал поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Фото: Артем КИЛЬКИН

"Защита поколения победителей – наша святая обязанность". Об этом в четверг, 25 февраля 2021 года, заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов. Новый законопроект предполагает наказание, вплоть до лишения свободы за реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложных сведений о ветеранах.

- К сожалению, некоторые блогеры и оппозиционные политики считают для себя возможным то, что казалось немыслимым еще несколько лет назад. Равнодушно смотреть на это нельзя, - заявил Макаров.

По мнению председателя парламента, подобные высказывания - это преступление против совести и всего, что делает Россию великой державой.

- За такие гнусные выходки нужно отвечать. И отвечать строго. Новые нормы законодательства – не ущемление чьих-то свобод. Это элементарные правила нравственной гигиены, ставящие заслон на пути инфекции, угрожающей здоровью общества.