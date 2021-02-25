На старейший маяк Толбухин ищут нового смотрителя

Открылась вакансия смотрителя на маяк Толбухин в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

На маяк Толбухин в Кронштадте, старейший в России, ищут смотрителя. Вакансия появилась в социальных сетях в четверг, 25 февраля 2021 года. Нужда в новом начальнике маяка понадобилась после того, как предыдущего нашли с ножевым ранением. По подозрению в нападении на мужа задержали его супругу.

- Требования к соискателям: возраст от 25 до 55 лет, хорошее физическое состояние, так так медсанчасти на острове нет. Также у будущего смотрителя должно быть среднее техническое образование, знания принципов работы дизель-генераторных станций, - говорится в вакансии.

Жить на маяке можно семьей. Работа не вахтовая и не сезонная. Зарплата предлагается не большая, зато продукты предоставляются за государственный счет. При желании можно разводить птицу, есть теплица, можно привезти с собой домашних животных.

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