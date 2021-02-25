Отрицавшего Холокост профессора СПбГЭУ уволили из вуза

Отрицавшего Холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ Фото: Facebook

В Санкт-Петербурге уволили из государственного экономического университета (СПбГЭУ) профессора Владимира Матвеева, который ранее выступил со скандальной лекцией об отрицании Холокоста. Об этом сообщил ТАСС в четверг, 25 февраля 2021 года.

- Профессор Владимир Матвеев больше не работает в СПбГЭУ, - пояснили в вузе.

15 января доктор технических наук провел вебинар, организованный для педагогов Ленинградской области по теме "Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица". В течение полутора часов профессор высказывал свою точку зрения, заявив, что Холокост - выдумка сионистов. А газ в камерах использовался не для убийства людей, а дезинфекции.

После этого в Ленобласти, а также вузах, где работал преподаватель, начались разбирательства. Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации уволил Матвеева в конце января.

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