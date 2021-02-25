В Петербурге изменили Правила землепользования и застройки

Для строительства диспетчерской вышки в Пулково потребовалось изменить правила застройки Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правительство Санкт-Петербурга изменило Правила землепользования и застройки города. Это понадобилось из-за изменившихся потребностей Северной столицы, развиваться которой мешали устаревшие нормативы.

- Это один из основных документов, определяющих отношения города и бизнеса в строительной сфере. Все внесенные изменения направлены на создание комфортной городской среды. Это важно для крупных проектов, которые у нас реализуются, - отметил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Благодаря изменению правил, будут установлены рекреационые зоны для сохранения и развития санаторных объектов. Другой пункт касается многоквартирных домов и возможности использования территории квартала для размещения детских садов.

Для проекта «Остров фортов» в Кронштадте изменен регламент зоны спецназначения – военных и режимных объектов.

А зонирование аэродрома «Левашово» позволит создать здесь новый гражданский аэропорт.

Отметим, что основанием для корректировки правил стало обращение с просьбой увеличить максимальную высоту зданий в Пулково до 70 метров, где будет построен командно-диспетчерского пункт «Вышка».