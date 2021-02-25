70-метровый объект «Вышка» появится в аэропорту Пулково

70-метровую башню построят в Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правительство Санкт-Петербурга утвердило новые Правила застройки и землепользования. Заседание в Смольном прошло 25 февраля, а понадобилось это для реализации крупных проектов, в том числе строительства новой диспетчерской вышки в Пулково.

- С просьбой увеличить максимальную высоту зданий воздушной гавани Петербурга к городскому правительству обратилась Государственная корпорация по организации воздушного движения в России, - пишет «Мойка 78».

Так, согласно проекту, в Пулково построят 70-метровый объект - командно-диспетчерский пункт «Вышка».

Впрочем, изменение правил застройки нужно не только для одного этого проекта. Новые нормативы позволят изменить зонирование аэродрома «Левашово». Вместо военного объекта здесь появится новый гражданский аэропорт.

А в Кронштадте будет изменен регламент зоны специального назначения – военных и иных режимных объектов, что позволит реализовать масштабный туристический проект «Остров фортов».