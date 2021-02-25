Пьяный дворник-мигрант угнал каршеринг и попал на нем в ДТП

Пьяный мигрант устроил аварию на угнанной машине. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские пресекли приключения «блудного» дворника, который за одну ночь успел накуролесить на административный протокол и уголовное дело, а еще - попасть в ДТП. Теперь 23-летний мигрант обдумывает свое поведение в отделении. Как минимум ему грозит высылка из России, а как максимум - тюремный срок.

- 24 февраля в 01:40 в полицию поступило сообщение от техника-перегонщика ООО «Каршеринг», о том, что около 01:30 на территории автомойки (улица Слободская, дом 9) гражданин Узбекистана 1997 года рождения, дворник, проник в салон автомобиля «Хендай Солярис», принадлежащего прокатной компании и угнал его, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Впрочем, далеко молодой мигрант уехать не успел. Практически там же дворник-угонщик попал в ДТП, столкнувшись с «Ладой». Испугавшись содеянного, мигрант решил скрыться. До утра его искала полиция и в 6:40 удача стражам порядка улыбнулась.

Разгадка оказалась простой: угонщик был пьян. На него составили соответствующий протокол, а теперь готовятся завести уголовное дело за незаконное завладение транспортным средством. Его трудовая карьера в России скорее всего закончена.