80 килограммов "санкционки" нашли в магазине Петербурга

В Петербурге изъяли 80 килограммов санкционного сыра и масла / Фото: СЗТУ

В Санкт-Петербурге обнаружили очередной магазин, торгующий санкционными товарами. В четверг, 25 февраля 2021 года, сотрудники службы таможенного контроля обнаружили в ТЦ "Елизаровский" магазин "Товары из Финляндии", где на прилавках лежали санкционные сыры и масло.

- Согласно маркировке сыры, сырная продукция и масло были произведены в Финляндии, Эстонии, Дании и других странах Евросоюза, - рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

Отмечается, что общий вес запрещенных в России товаров составил порядка 80 килограммов. У продавцов отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продукции, а также документы на приобретение продовольственных товаров.

Все сыры и масло были изъяты сотрудниками Россельхознадзора. По правилам, товар должен быть утилизирован. Напомним, что за торговлю санкционными товарами предполагается штраф.