Три новые улицы появятся в Санкт-Петербурге

В Петербурге появятся три новые улицы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге появятся три новые улицы. Они расположатся в Выборгском районе города. Как стало известно в пятницу, 25 февраля 2021 года, две из них будут обычные, для пешеходов и машин, одна - только пешеходная вдоль парка Сосновка.

- Первая улица растянется от парка до Северного проспекта. Ее протяженность 133 метра. Вторая поменьше - 113 метров. Она будет располагаться от Есенина до Лиственной улицы. К ней примкнет короткий участок в 90 метров до улицы Жака Дюкло, - пишут "Невские новости".

Третья улица длинной в 221 метр - это продление улицы Жака Дюкло от Лиственной улицы в сторону новой пешеходной, а та, в свою очередь, изгибаясь, вдоль парка протянется почти на километр — 823 метра.

Напомним, в декабре 2020 года в Петербурге появились две новые улицы в Приморском районе - Высотная и Воздушная. Обе они расположились рядом с "Лахта-центром".