Главой комитета государственного экологического надзора Ленинградской области назначена Маринэ Тоноян

Маринэ Тоноян назначена на должность председателя комитета государственного экологического надзора Ленобласти / Фото: Администрация Ленобласти

В Ленинградской области новые назначения в администрации. С 1 марта 2021 года в должность председателя комитета государственного экологического надзора вступит Маринэ Тоноян. В администрации региона она работает с 2012 года.

- Маринэ Тоноян родилась в 1986 году, окончила петербургский университет имени Герцена по специальностям "культурология" и "юриспруденция". С 2008 года Управлении Федеральной службы государственной регистрации, - рассказали в администрации 47-го региона.

С 2012 года Тоноян начала работу в администрации Ленинградской области. Сначала вступила в должность заместителя начальника комитета по управлению государственным имуществом, после заняла пост начальника юридического отдела, где проработала до 2016 года.

С 2017 года была начальником юридического управления, заместителем главы администрации Всеволожского района области по экономике, градостроительству и имущественным вопросам.