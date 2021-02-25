Членам этнической банды грабителей в Петербурге дали 68 лет тюрьмы на всех

Суд огласил наказания членам этнической ОПГ, орудовавшей в Петербурге. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге отправили в тюрьму шестерых из восьми членов этнической банды грабителей. В 2017-м году они объединились, чтобы заниматься разбоями, вымогательством, похищениями и незаконным оборотом оружия. С кого-то из потерпевших удавалось «добыть» всего 5 тысяч рублей, с других 500 тысяч или даже более 1 миллиона. В итоге объем уголовного дела составил более 40 томов, как рассказывают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Злоумышленники орудовали на территории города почти два года. Они не стеснялись нападать даже прилюдно.

- Например, на потерпевшего С. соучастники и другие неустановленные лица напали в ресторане в ТРЦ «Галерея», окружив его и потребовав передать им 500 тысяч рублей, высказав прямые угрозы убийством и демонстрируя пистолеты. Общая сумма ущерба С. в результате их действий составила 1,2 млн рублей, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В общей сложности восьмерым злоумышленникам дали 68 лет колонии. Но двоих сражу же освободили, поскольку они отбыли свои маленькие сроки в СИЗО. Самый суровый приговор, 13 лет ИК строгого режима, достался двоим участникам банды.