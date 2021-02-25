Сильный туман еще на день задержится в Санкт-Петербурге

Туман накроет Санкт-Петербург ночью 26 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели МЧС второй день подряд предупреждают жителей Санкт-Петербурга о сильном тумане. В этот раз видимость в городе ухудшится 26 февраля. Температурные качели все еще приносят в Северную столицу природные «сюрпризы» помимо луж, наледи и сосулек.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ночью 26 февраля в Санкт-Петербурге и пригородах сохранится туман видимостью 500 метров и менее, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасатели советуют водителям крайне осторожно двигаться по дорогам, лучше всего сделать скорость авто даже ниже допустимого предела.

- Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - добавляют спасатели.

Отдельный «привет» пешеходам, которые двигаются по проезжей части в тумане – им следует иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы обозначить свое присутствие перед автолюбителями.