20 человек эвакуировали из горящего дома в центре Петербурга

Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире дома на 8-й Советской улице в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сильный пожар произошел в доме №44 на 8-й Советской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. Напуганные жильцы сообщили об огне в 19:41, спасатели МЧС оперативно прибыли на место. Оказалось, что пожар возник в перекрытиях между чердаком и квартирой.

- В 20:10 пожару присвоили повышенный ранг 1 БИС, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Центрального района.

Сотрудники МЧС быстро поняли, что пожар серьезный и приняли решение об эвакуации горожан. Огонь рисковал перекинуться на большую площадь.

- Горение в квартире на 5-м этаже, в перекрытиях между чердаком и квартирой. Из парадной эвакуировано 20 человек. Огонь распространился на шести квадратных метрах, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что к ликвидации огня привлекли 10 единиц техники и 42 спасателя. Сведения о пострадавших к МЧС не поступали.