Школы Петербурга похвалили за адаптацию иностранных детей

Школы Санкт-Петербурга отметились успехами в адаптации детей-иностранцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном похвалили петербургские школы за созданную систему адаптации детей иностранцев, проживающих в городе, в том числе сбежавших из стран с повышенной активностью террористов. По словам губернатора, образование в Северной столице отличается открытостью и поликультурным подходом к обучению. Детей не только учат русскому языку, но и помогают в целом социализироваться.

- В каждом районе города работает психолого-педагогический медико-социальный центр, где с детьми-инофонами и их родителями работает команда специалистов. В школах и дошкольных учреждениях города для таких учащихся организовали индивидуальный образовательный и воспитательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение, а также бесплатное допобразование, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Кроме этого новоиспеченным петербуржцам проводят уроки, где учат уважать культуру других народов.