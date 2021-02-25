Число коек в стационарах Петербурга сократилось до 7,7 тысячи

В Петербурге вновь снизилось число коронавирусных коек в стационарах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный продолжает планово сокращать количество коек для больных коронавирусом и пациентов с пневмониями в стационарах. По данным на 25 февраля 2021 года, таких мест осталось 7759. При этом вакантными остаются 2408 мест, что составляет 31% от общего числа коек. Причины сокращения просты – эпидситуация улучшается. В "Ленэкспо", например, и вовсе свернули временный госпиталь.

Число больных COVID-19 между тем падает, как и количество госпитализаций. А темпы вакцинации растут.

- Активнее всех в городе прививаются петербуржцы старше 60 лет – среди них первым компонентом вакцинировались 92 799 человек. На втором месте – медицинские работники, привито 13688 человек. На третьем – работники образования, привито 12934 человека. Вакцинация в стационарных учреждениях соцзащиты завершена, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Добавим, что в городе вакцинировались уже 226 188 человек. Но два компонента прививки получили только 80 459 жителей Северной столицы.