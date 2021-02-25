Петербуржцев просят активнее прививаться, чтобы сохранить тренд на угасание второй волны коронавируса

25 февраля число больных коронавирусом в Петербурге сократилось на 30% по сравнению с четвергом на прошлой неделе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный советует жителям Санкт-Петербурга активнее участвовать в прививочной кампании, чтобы сохранить тренд на снижение распространение коронавируса. К концу февраля ежесуточное число зараженных инфекцией в городе впервые за пару месяцев не превышает 1 тысячи человек. По сравнению с прошлым четвергом количество больных снизилось на 30%. Уменьшилось и число госпитализаций – на 32,55%.

- Снижение количества активных больных произошло в основном за счет амбулаторных пациентов. Число стационарных пациентов незначительно выросло. Это можно связать с увеличением доли больных от 70 лет и старше с хроническими заболеваниями для которых расширили показания для госпитализации, - поясняют в Межведомственном координационном совете по предотвращению распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге.

Добавим, что в городе уменьшилось число коек в стационарах из-за улучшения эпидситуации. Во временном госпитале в «Ленэкспо», например, уже нет ни одного пациента.