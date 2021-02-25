Замдиректора Центра радиологии в Петербурге обвинили в растрате 156 млн рублей

Сотрудников Центра радиологии и хирургических технологий в Петербурге обвинили в злоупотреблении должностных полномочий на 156 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге на скамье подсудимых оказался заместитель директора Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова (РНЦРХТ), располагающегося в поселке Песочный. Владимира Кожикина и его коллегу, замдиректора по капстроительству Андрея Клекоцкого, обвинили в растрате 156 млн рублей.

По версии следствия, научное учреждение в 2014 году заключило контракты на реконструкцию трех своих корпусов и отделения радиофармпрепаратов. Однако спустя годы горе-подрядчик на тяп-ляп выполнил свои работы, что не помешало получить ему круглую сумму за свои «старания».

- Как полагают следователи, сотрудники РНЦРХТ знали о не выполненных подрядчиком работах, но злоупотребили своими должностными полномочиями и эти работы приняли. Это повлекло за собой тяжкие последствия в виде материального ущерба и невозможности эксплуатации корпусов, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге суд избрал фигурантам запрет определенных действий вроде пользования интернетом и общения со свидетелями. Сотрудникам научного центра грозит до 10 лет лишения свободы.